PSP de Vila Real detém homem por vender droga em estabelecimento comercial

O Comando da PSP de Vila Real, através da rápida intervenção da Esquadra de Investigação Criminal de Vila Real e da Esquadra Policial, depois de haver notícia de um indivíduo do sexo masculino a tentar vender droga num estabelecimento comercial da cidade, realizou a detenção de um homem, com 53 anos de idade, por suspeita de tráfico de produto estupefaciente.

Da intervenção resultou a apreensão de cocaína com a quantidade suficiente para 105 doses individuais, e a quantia monetária de 490 euros em notas do Banco Central Europeu.

O detido foi presente ao Tribunal de Vila Real, durante a tarde, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais.

Com este tipo de ações, o Comando Distrital da PSP de Vila Real tem como objetivo fundamental reforçar o sentimento de segurança e confiança da população, continuando numa estratégia de rápida e incisiva intervenção, reforçando a sua organização e sistematização no combate à criminalidade em geral e ao crime de tráfico de estupefacientes, em particular.