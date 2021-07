PSP de Vila Real deteve três homens por violência doméstica

Na segunda-feira, a PSP de Vila Real procedeu à detenção, em flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino, com 25 anos de idade, residente nesta localidade, por crime de violência doméstica.

No mesmo dia, os agentes procederam à detenção, fora de flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino, com 59 anos de idade, residente nesta localidade, com mandado de detenção pela suspeita da prática de um crime de violência doméstica.

Já no dia de ontem a PSP procedeu à detenção, fora de flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino, com 38 anos de idade, residente na mesma localidade, em virtude de sobre o mesmo pender mandado de detenção pela suspeita da prática de um crime de violência doméstica.

Os detidos foram presentes ao Juiz de Instrução Criminal a fim de serem submetidos a 1.º Interrogatório Judicial, tendo sido aplicada – aos dois primeiros detidos – a medida de coação de proibição de contato com as vítimas.

O suspeito detido no dia de ontem foi presente ao Juiz de Instrução Criminal a fim de ser submetido a 1.º Interrogatório Judicial, para eventual aplicação de medidas de coação.

Com estas detenções o Comando de Vila Real demonstra o total empenho na “luta” diária e constante contra o flagelo da Violência Doméstica.