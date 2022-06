PSP de Vila Real marca presença na Mostra Escolar 2022

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Vila Real, através da Equipa do Programa Escola Segura da Esquadra de Vila Real, marcou presença na abertura e na segunda jornada da Mostra Escolar 2022, na Praça do Município, em Vila Real.

O evento é uma iniciativa do Município de Vila Real e tem como objetivo a dinamização de atividades e projetos dos estabelecimentos de educação e ensino junto da população de Vila Real, em parceria com diversas instituições concelhias.

Esta foi mais uma oportunidade de interação e proximidade entre a Polícia de Segurança Pública e os jovens e as crianças de Vila Real, já acostumados a uma presença assídua e proativa em cada Escola e Agrupamento de Escolas do concelho. A participação da PSP no eventou simbolizou o terminar da Operação Falco – Férias + Seguras, através da qual ao longo das últimas duas semanas os agentes realizaram 7 ações de sensibilização em diversas escolas de ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.

As ações abrangeram cerca de 500 alunos de diversos estabelecimentos e tiveram como principal enfoque sensibilizar as crianças para os cuidados a ter em período balnear, divulgando o Projeto “Estou Aqui” e alertando para cuidados e comportamentos de autoproteção a ter perante abordagens realizadas por pessoas estranhas.