PSP de Vila Real promoveu sensibilização na escola dedicada ao Dia Europeu do 112

No âmbito do Programa Escola Segura, a Esquadra da PSP de Vila Real promoveu, na passada sexta-feira, e uma ação de sensibilização no Centro Escolar da Araucária, integrado no agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, dedicada ao Dia Europeu do 112.

A ação abrangeu, no total, cerca de 80 alunos de quatro turmas do ensino básico e teve com objetivo sensibilizar os mais novos para uma utilização correta e informada sobre o número de telefone de emergência 112.

Criado em 2009 por uma iniciativa conjunta entre a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, este dia é hoje celebrado com o intuito de aumentar a consciencialização sobre o Número Europeu de Emergência. Enquanto um dos gestores operacionais do 112 e do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), a Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Vila Real, apostou numa ação pedagógica e intuitiva no sentido de esclarecer a utilização deste número e apelar à mitigação de comportamentos erráticos que, muitas vezes de forma não intencional, podem comprometer a resposta a emergências reais.