PSP de Vila Real realiza ações de sensibilização junto dos alunos do 1.º Ciclo

A Policia de Segurança Pública (PSP) de Vila Real em colaboração com a MEO, a fundação Altice e a Rádio Comercial, promoveu na manhã de quarta-feira, dia 18 de maio, uma série de ações de sensibilização e divulgação junto dos alunos do 1.º Ciclo.

As ações tiveram por objetivo incidir em estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo, tendo os agentes da Equipa do Programa Escola Segura de Vila Real marcado presença no Centro Escolar da Araucária e Centro Escolar das Árvores. Verificou-se um ambiente animador e interativo entre todos os presentes, havendo a participação de dezenas de crianças em tarefas e jogos, cujo conteúdos dos mesmos transmite os objetivos e mensagens do Programa Estou Aqui!, da Polícia de Segurança Pública, assim como diversos alertas alusivos aos cuidados de segurança a manter no dia a dia.

Recordamos que o Programa Estou Aqui! é uma iniciativa pioneira da PSP, criada no verão de 2012 com o objetivo de dotar as crianças entre os 2 e os 9 anos com uma pulseira facilmente identificável e com um código alfanumérico que acelera o processo de reencontro entre uma criança perdida e os seus pais/ tutores/ educadores/ professores.

Atendendo ao contexto pandémico que atravessamos, a validade das pulseiras da edição 2020/21 foi sucessivamente prorrogada até 28 de fevereiro.

As pulseiras distribuídas até dezembro de 2021 terão de ser substituídas por intermédio de nova inscrição no sítio do programa: https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/Home.htm.

As pulseiras distribuídas a partir de dezembro mantêm a validade habitual de um ano. Para esclarecimento de dúvidas relacionadas com o pedido/ativação das pulseiras também pode ser consultado o sítio oficial do programa: https://estouaqui.mai.gov.pt/ ou remetidas para estouaqui@psp.pt.