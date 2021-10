PSP de Vila Real realiza nova ação de formação para donos de cães perigosos

A Policia de Segurança Pública de Vila Real informa que vai realizar a 6.ª Ação de Formação para Detentores de cães perigosos ou potencialmente perigosos, no próximo dia 19 de novembro (sexta-feira).

Esta formação será realizada na sede do Comando Distrital de Vila Real, por elementos policiais credenciados. A formação terá a duração de 4 (quatro) horas e no final da formação, os participantes são submetidos a uma prova escrita, de 20 questões, com a duração de 30 minutos.

Os candidatos com residência na área de responsabilidade da PSP (cidade de Vila Real e Chaves) devem proceder à sua inscrição, remetendo a sua candidatura para o e-mail cpvreal@psp.pt. A publicitação da informação relativa à formação encontra-se nos portais eletrónicos da DGAV (www.dgav.pt), PSP (www.psp.pt) e GNR (www.gnr.pt), onde está disponibilizado a Ficha de Inscrição.

Definições:

Animais perigosos – É considerado um animal perigoso aquele que atacou, mordeu e/ou tenha provocado lesões graves a uma pessoa. Aquele que atacou ou matou outro animal fora da propriedade do detentor. Aquele que, pelo seu detentor tenha sido declarado agressivo, na junta de freguesia. Aquele que pelo seu comportamento tenha sido declarado perigoso, pela autoridade competente.

Animais potencialmente perigosos – Todo o animal que devido às características da sua espécie, comportamento agressivo, tamanho ou potência de mandíbula, possa causar lesão ou morte a pessoas ou a outros animais.

A lei considera como potencialmente perigosas as seguintes raças de cães: os animais pertencentes às raças abaixo discriminadas, bem como os cruzamentos de primeira geração, os cruzamentos destas entre si ou cruzamentos destas com outras raças, resultante numa tipologia semelhante a alguma das raças referidas:

– Cão de Fila Brasileiro

– Dogue Argentino

– Pitbull Terrier

– Rottweiler

– Staffordshire Terrier Americano

– Staffordshire Bull Terrier

– Tosa Inu