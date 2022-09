PSP deteve indivíduo por crimes de violência doméstica e posse de arma proibida em Chaves

Polícias do Comando Distrital de Vila Real – Divisão Policial de Chaves, através da intervenção da Esquadra de Investigação Criminal, dando sequência a um processo-crime iniciado no dia 19 de setembro, visando uma situação de violência doméstica procederam hoje, pelas 14H45, na cidade de Chaves, detiveram um indivíduo de 55 anos pela prática do crime de violência doméstica e posse de arma proibida.

Neste processo, foram ainda apreendidos quatro armas de fogo e uma arma branca.

O detido foi presente ao Tribunal de Judicial de Chaves, para a aplicação das respetivas medidas de coação, qua até ao momento são desconhecidas.

GC