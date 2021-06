PSP levantou sete autos de contraordenação em bares do Pioledo

A PSP de Vila Real levantou sete autos de contraordenação a proprietários de bares na zona do Pioledo por incumprimento pelas normas em vigor devido à Covid-19, durante uma operação de fiscalização realizada na noite de sexta-feira passada, segundo a Lusa.

O comissário Pedro Carvalho, da Polícia de Vila Real, afirmou que os autos de notícia por contraordenação foram levantados por venda de bebidas alcoólicas fora do horário permitido (após as 21:00 fora do âmbito de refeição), devido ao desrespeito pelo distanciamento entre mesas no interior do estabelecimento e ainda por excesso de lotação.

A PSP sensibilizou e alertou ainda os clientes que se encontravam sem máscara, mesmo não havendo consumo.

A operação teve início pelas 23:00 de sexta-feira e terminou à 01:00 de sábado, hora de encerramento dos estabelecimentos, e envolveu 25 agentes de várias valências, desde a investigação criminal, equipas de intervenção, brigadas de fiscalização e elementos do patrulhamento.

A ação incidiu no Pioledo, no centro da cidade, local onde há uma semana uma luta que envolveu vários jovens resultou em ferimentos ligeiros em três deles e em danos na porta de um banco e numa máquina multibanco.

São recorrentes as queixas dos moradores daquela zona de bares devido principalmente ao barulho provocado pelos consumidores que permanecem no exterior dos estabelecimentos mesmo após o encerramento destes e a situações de insegurança.