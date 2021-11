Quadro de Excelência e Dia do Diploma na Camilo Castelo Branco

Após quase dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19, foi em ambiente de alegria e de emoção que, nos dias 28 e 29 de outubro, decorreu, no Recreio dos Arcos da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, a cerimónia de entrega dos Diplomas do Quadro de Excelência 2020/2021 e dos Diplomas de conclusão do Ensino Secundário, estando presentes os alunos homenageados, os pais e encarregados de educação, os professores e as demais entidades convidadas.

A cerimónia iniciou-se com os discursos da Presidente do Conselho Geral, Celeste Ribeiro, e da Diretora da Escola, Helena Correia, que saudaram todos os intervenientes no processo educativo e louvaram o heróico papel, de cada um, com resiliência, vivenciado em contexto pandémico De seguida, foram enaltecidos os alunos que revelaram excelentes resultados escolares, fruto da sua dedicação e do seu esforço.

Os alunos que concluíram o 12º ano foram saudados de forma especial, na medida em que a sua passagem pela Escola foi gratificante, com momentos determinantes na sua formação integral, tendo sido reafirmado que serão sempre bem-vindos ao seu “eterno Liceu”. Não foram esquecidos os discentes que, embora não integrando os quadros citados, foram bem-sucedidos.

Tomou, também, a palavra o Sr. Vereador da Educação, Dr. Alexandre Favaios, que, após ter cumprimentado os presentes, aludiu à importância deste momento de reconhecimento do trabalho e do esforço evidenciados pelos alunos, dando os parabéns a todos.

O evento prosseguiu com a entrega dos tão honrosos diplomas aos alunos. Saliente-se, ainda, que momentos musicais de qualidade, com a Banda X-Arte, marcaram também, este evento.