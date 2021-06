Queda de granizo causou prejuízos “muito elevados” nas vinhas em Vila Real

Ontem, ao final da tarde, caiu granizo com muita intensidade, com pedaços de gelo do tamanho de bolas de pingue-pongue, em Vila Real. Esta tempestade, em alguns minutos, segundo declarações dos presidentes de junta das freguesias de Abaças e Guiães, “causou prejuízos muito elevados” nas vinhas do Douro.

“Temos aqui zonas onde as vindimas estão feitas”, afirmou à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Abaças, Filipe Brigas, salientando que as pedras lhe partiram o vidro de um carro e amolgaram mais dois.

Na freguesia vizinha de Guiães, o presidente da junta, Paulo Correia, disse que “nunca tinha visto uma coisa assim” e referiu que o granizo e chuva provocaram consequências a nível das vinhas, também arrastaram pedras e terras para as estradas e inundações em algumas casas. “Cerca de 80 a 90% das vinhas aqui da freguesia estão destruídas”, adiantou, referindo que os viticultores foram para o terreno ao final da tarde avaliar os estragos e alguns derem início, de imediato, aos tratamentos.

O autarca antevê consequências a nível das vindimas e disse mesmo que, em “grande parte das vinhas” a vindimas ficou feita hoje.

Viticultor em Guiães e presidente da Associação de Agricultores Douro e Corgo, Fernando Borges, disse que as videiras ficaram “apenas com as varas” e perderam “as folhas e os cachos de uvas que já estavam formados”. “Tenho quase 50 anos e nunca vi nada assim. A trovoada destruiu tudo. Foi muito grave”, afirmou à Lusa.

Para além dos estragos nas vinhas, este agricultor apontou ainda as consequências nas hortas e nas produções de batatas ou cebolas.

Fernando Borges planeia ir na terça-feira, “sem falta”, para o terreno aplicar os primeiros tratamentos para tentar “recuperar o pouco que ficou” e cicatrizar as videiras. Tem, no total, 20 hectares de vinha onde, até ao momento, já tinha aplicado seis tratamentos nas videiras, num investimento de cerca de 7.000 euros.

