Quem matou Laura Paula: “Quisemos, sempre, mostrar aquilo de que Trás-os-Montes é capaz”

A antestreia do filme de Carlos Morais, “Quem Matou Laura Paula” esgotou os bilhetes do grande auditório do Teatro Municipal de Vila Real, mas este foi apenas um dos capítulos na longa história sobre o que uma equipa transmontana é capaz de fazer.

Tudo começou numa viagem de carro em que Carlos Morais recordou o filme “Quem Matou Laura Palmer” e alterou o seu título. A partir dessa ideia, começou a delinear o guião, centrado num assassinato misterioso, desenvolvido numa mescla em que não poderia faltar o humor.

Dado o primeiro passo, deu-se início à caminhada que começou pela angariação de fundos através de patrocinadores, dos quais se destaca a Associação dos Antigos Alunos do Liceu Camilo Castelo Branco. “Quando nós decidimos fazer o filme, não tínhamos apoio absolutamente nenhum, mas pudemos contar com os patrocinadores”, frisou o responsável.

Todavia, não contavam com um empurrão que os surpreendeu: o apoio do Compete 2020, que elevou a produção da longa-metragem para outro patamar. “A partir daí, decidi que que tínhamos de ser cuidadosos dado que o resultado teria de ser o mais profissional possível sendo nós amadores”, confessou Carlos Morais, acrescentando que foi nesse momento que surgiu a ideia de contratar o ator Carlos Areia.

Filmagens ao final do dia e ao fim de semana

Enquanto grupo de atores amadores, provenientes do Sarau e de companhias de teatro vila-realenses, a disponibilidade para as filmagens só era uma: ao final do dia e aos fins de semana. E assim foi. “Vivemos num ritmo bastante acelerado, dado que às horas de trabalho se juntaram as da filmagem. É verdade que sentimos algum cansaço, andamos um pouco estressados e tivemos gravações desafiantes devido ao frio”, confessou o realizador.

Mas o esforço valeu a pena, dado que o resultado foi único. Prova disso, foi o retorno do público: “Como fizemos uma grande divulgação do filme, eu estava à espera deste feedback, as pessoas estavam impacientes e retribuíram com inúmeros elogios. O facto de toda a gente ter gostado, de falarem bem e de aplaudirem, para mim, é gratificante porque a minha missão neste planeta e fazer rir as pessoas”, confirmou.

Uma missão cumprida

Segundo Carlos Morais, o objetivo desta produção sempre foi muito claro: “Quisemos, sempre, mostrar aquilo de que Trás-os-Montes é capaz”.

Daí reforçar que o filme não é apenas do autor, mas sim “de toda a região”. “Muitas pessoas se vão identificar com as coisas que acontecem no filme. Mas esse facto não se vai verificar apenas no Norte, mas em todo o país, dado que os transmontanos estão em todo lado”, acrescentou.

De facto, a próxima etapa do filme, será marcar o espectador nos auditórios e cineteatros do país e, quem sabe, chegar às salas de cinema.

De referir, ainda, que haverá uma campanha de divulgação promovida a nível nacional, com a parceira dos municípios da região (Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua, Mogadouro, Miranda do Douro e Vila Pouca de Aguiar) e que, “se tudo correr bem”, seremos deleitados com uma saga de Laura Paula. Fiquem atentos.

Cláudia Richard