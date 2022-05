Quim Barreiros, Miguel Araújo, Rui Veloso, Xutos e Pontapé e Marisa no regresso das Festas da Cidade

As Festas da Cidade estão de regresso ao centro de Vila Real depois de dois anos de pandemia. Para esta edição, a autarquia apresentou um programa com mais de 70 eventos, recheados de música, dança, desporto, pintura, gastronomia, entre outros, que começam já neste mês de maio e se prolongam até setembro.

Mara Minhava, vereadora da cultura, falou de uma agenda cultural focada em atividades ao ar livre, em que se destacam não só os concertos na Praça do Município, com Bárbara Tinoco, Quim Barreiros, Miguel Araújo, Richie Campbell, Rui Veloso, Xutos e Pontapé e Marisa, como também o regresso do Rock Nordeste, no Parque do Corgo, as festas de Santo António (com as Marchas Populares), São João e São Pedro, que culminam no dia 29 de junho com o fogo de artifício, e o Circuito Internacional de Vila Real, num orçamento de, aproximadamente, 300 mil euros.

Para Rui Santos, presidente da autarquia, a palavra “felicidade” vai conjugar-se, nos próximos meses, com o regresso dos três “efes”: Festas, Foguetes e Facebook. “Preparamos um grande programa para os meses de verão. Ao fim de dois anos em que estivemos praticamente parados, apresentamos aqui dezenas de atividades que se prolongam até setembro e trarão uma nova vida à cidade de Vila Real”, considerou.

Além da alegria, apanágio da festa, estes eventos trarão, por isso, um impacto económico e social acrescido. “Voltaremos a festejar os três santos, pelos quais somos conhecidos, em especial o Santo António, que será marcado pelo regresso das Marchas Populares, o festival Rock Nordeste, muito apreciado pelas novas gerações, as Corridas de Vila Real, entre muitos outros, que trarão milhares à nossa cidade”, acrescentou Rui Santos.

O autarca agradeceu, por fim, às associações culturais e desportivas, aos funcionários da autarquia, à Diocese de Vila Real, às escolas e restantes autoridades civis e militares do concelho pelo envolvimento neste programa.

Consulte aqui o programa.

