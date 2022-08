Quinta de Nápoles recebe V edição do Concurso Tomate Coração de Boi do Douro

Está de regresso a festa do tomate mais carnudo e suculento de Portugal

É um luxo de tomate. Para os habitantes do Douro e para os que lá se deslocam. Os saborosos tomates Coração de Boi das quintas e quintais do Douro e Trás-os-Montes voltam a concurso e à mesa dos restaurantes da região. O mais popular concurso de tomate coração de boi de Portugal está de regresso e promete mesa farta do fruto mais carnudo e suculento do verão.

O ano vai quente e seco e os pés de tomateiro crescem bonitos nas hortas das quintas do Douro vinhateiro e nos quintais familiares das gentes durienses e transmontanas. Os primeiros tomates à séria começam a aparecer e vai valer a pena saboreá-los todo o mês de agosto nos restaurantes da região.

O momento alto da festa, esse, acontece quando o tomate do Douro vai a concurso. Este ano, a festa é na Quinta de Nápoles, do produtor dos vinhos Niepoort, dia 26 de agosto. O mais famoso concurso de tomate coração de boi de Portugal vai eleger o melhor dos melhores e fartar de sabor os apreciadores do fruto carnudo e suculento, visitantes e produtores de vinho e de tomate da região.

Na sua VII edição, a Festa do Tomate Coração de Boi do Douro é um evento anual de valorização dos produtos autóctones da região vinhateira portuguesa Património da Humanidade e de Trás-os-Montes.

“Em apenas 6 anos, transformamos a época de produção do numa festa no Douro, atraindo à região um número cada vez maior de pessoas. A iniciativa centra-se no Tomate Coração de Boi do Douro, mas vai muito além disso. É também um momento

de exaltação da região vinhateira nas suas múltiplas vertentes, promovendo o vinho, o território, o turismo, as gentes do Douro que aqui trabalham todos os dias e aqueles que, com visão, nele investem”, sublinha Celeste Pereira, líder da Greengrape | alltodouro e uma das mentoras do projeto.

Para Dirk Niepoort, que acolhe este ano a iniciativa, o Tomate Coração de Boi do Douro é “o melhor deste planeta, na mais incrível região vitivinícola do mundo”. Daniel Niepoort, sexta geração da Niepoort, segue o gosto do pai e reitera: “É para nós um orgulho poder receber os vários produtores e fãs incondicionais do Tomate na nossa casa, na Quinta de Nápoles”.

Para a prova do tomate em concurso, volta a reunir o júri de especialistas, chefes de cozinha de referência, enólogos, jornalistas e outros atores na área da gastronomia.

Como em todas as restantes edições, mantém-se o espírito festivo do concurso: terminado o apuramento do vencedor, pelas 18h30, tem lugar o jantar volante, animado por uma mesa de sabores locais e vinhos das quintas concorrentes.

Informal, festivo e envolvente, o concurso conta com a participação dos principais produtores de vinho das quintas do Douro. É itinerante, realizando-se todos os anos numa quinta do Douro diferente. As quatro edições realizadas aconteceram na Quinta Dona Matilde, Quinta de La Rosa, Quinta do Vallado e Quinta de Ventozelo.

A inscrição no jantar tem um custo de 50 euros. As inscrições são limitadas e requerem reserva e pagamento prévios via e-mail (greengrape@greengrape.pt). Convidam-se os participantes a trazer uma garrafa de vinho para partilhar.