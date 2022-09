Quinta do Portal distinguida com prémio de enoturismo «Douro+Sustentável» atribuído pelo IVDP

A Quinta do Portal vê o seu projeto de enoturismo novamente distinguido, desta vez recebendo o prémio «Douro+Sustentável, atribuído pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) por altura das celebrações do Dia Internacional do Vinho do Porto.

A preocupação com a sustentabilidade e a diminuição dos impactos da pegada ecológica do turismo é um eixo central da atividade enoturística na Casa das Pipas e na Casa do Lagar, unidades de enoturismo deste produtor do Douro, que está presente em todos os pormenores, desde a racionalização do consumo de energia e água, às práticas de vinicultura. Na Quinta do Portal consome-se energia com certificado ambiental ou renovável (cerca de 40 por cento da eletricidade atualmente consumida é produzida por painéis fotovoltaicos), regista-se a quantidade de resíduos e é elaborado um plano de redução dos mesmos. O trilho da sustentabilidade está ainda patente no trabalho desenvolvido nas vinhas pela equipa de viticultura e enologia, que estão em processo de produção integrada, e, igualmente, em pequenos pormenores, como na redução do peso das garrafas das várias referências de vinho.

Eugénio Branco, fundador da Quinta do Portal, recebeu o prémio de enoturismo do IVDP e enfatizou que “a Quinta do Portal foi pioneira na visão de que havia um grande potencial turístico para desenvolver no Douro e, passados estes anos, comprova-se que foi uma aposta ganha”. Já premiada nacional e internacionalmente (Best of Wine Touriism, Guia Boa Cama, Boa Mesa), recebe agora mais uma distinção “muito importante, porque é atribuída pela instituição que regulamenta toda a região”.

O projeto «Douro+Sustentável» visa o desenvolvimento economicamente viável, com boas práticas ambientais e ajudando à elaboração de projetos consistentes que valorizem a proteção da região e do seu património.

O complexo enoturístico da Quinta do Portal é constituído por duas unidades de alojamento: a Casa das Pipas e a Casa do Lagar. A primeira com doze elegantes quartos decorados com tons campestres, a segunda com quatros quartos, mais direcionados para as famílias. O restaurante serve experiências gastronómicas únicas, com o conceituado chef Milton Ferreira a reinterpretar os pratos tradicionais portugueses com tendências mais modernas e cosmopolitas. Completa a oferta o majestoso armazém de vinhos desenhado pelo arquiteto Siza Vieira, atração arquitetónica de toda a região e uma autêntica catedral do vinho.

Sobre a Quinta do Portal

Sediada em Celeirós do Douro, Sabrosa, a Quinta do Portal dedica-se ao conceito boutique winery e, até há pouco tempo, especialmente à produção de vinhos DOC Douro, vinhos do Porto de categorias especiais e moscatéis. Na porta de entrada do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial da Humanidade da Unesco, conta ainda com uma vertente enoturística assente em duas unidades de turismo rural, num armazém de envelhecimento de vinhos desenhado pelo arquiteto Siza Vieira e num distinto restaurante que têm merecido vários prémios. Os galardões conquistados a nível nacional e internacional pelos seus vinhos têm conferido à Quinta do Portal uma marca de qualidade e distinção.