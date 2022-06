“Quintas à Noite” ao ar livre animam verão em Alijó

A partir de 30 de junho, estão de volta as “Quintas à Noite”, que vão animar o Anfiteatro das Piscinas Municipais de Alijó, até 28 de julho. A iniciativa inclui o desfile das Marchas de Ribatua, a Bombaria – Encontro de Grupos de Bombos do Concelho, a festa de verão “O Grande Espetáculo” da APPACDM Sabrosa, o concerto da Banda de Música de Carlão e o espetáculo de stand up comedy com Rui Xará e Miguel 7 Estacas.

Com a chegada do verão, o Município de Alijó volta a privilegiar a cultura ao ar livre com a iniciativa “Quintas à Noite”, que inclui um programa diversificado e abrangente, dirigido a todos os públicos. Todos os espetáculos têm início às 21h30 e acontecem no Anfiteatro das Piscinas Municipais de Alijó.

Depois das Marchas de Ribatua a fechar o mês dos Santos Populares, segue-se a Bombaria – Encontro de Grupos de Bombos do Concelho, que vai incluir a atuação do Grupo de Zés Pereiras de Sanfins do Douro, Zés Pereiras do Centro Recreativo e Cultural de Castedo, Grupo de Zés Pereiras Amieirense – Amieiro, Grupo de Zés Pereira Pegarinhos e Grupo de Zés Pereira Cheires, que terá lugar a 7 de julho.

Na quinta-feira seguinte, 14 de julho, terá lugar a festa de verão da APPACDM Sabrosa “O Grande Espetáculo”. No dia 21 de julho, será a vez de assistir ao concerto de verão da Banda de Música de Carlão. A iniciativa termina a 28 de julho, com o espetáculo de stand up comedy com Rui Xará e Miguel 7 Estacas.

GC da CM de Alijó