Rafael Lobato com fim de semana perfeito no arranque do Campeonato de Portugal de Velocidade Turismos

A dupla Miguel Lobo/Rafael Lobato apresentou-se ao melhor nível na prova de abertura do Campeonato de Portugal de Velocidade Turismos, que teve lugar este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve.

A equipa, ao volante de um Cupra TCR, assinou três Pole Positions e venceu de forma incontestada as três corridas do evento. Uma performance que alinha na perfeição com os objetivos para esta época, a conquista do campeonato na categoria Turismos.

Um evento que marcou também o regresso à modalidade de Rafael Lobato, atual campeão do Kia Ceed GT Cup. O experiente piloto rubricou a melhor volta para a Corrida 1, que venceu, e esteve ao volante do Cupra TCR na primeira parte da Corrida 3, em que a equipa voltou a brilhar. “Foi um fim de semana perfeito, em que alcançámos sempre a Pole Position e confirmámos o bom andamento nas corridas, com três vitórias. É um excelente início de ano, muito motivador e o desejo é continuarmos neste registo”, afirmou o piloto. “Eu e o Miguel funcionamos muito bem em equipa, e quando assim é, tudo se torna mais fácil. Por outro lado, a Veloso Motorsport fez um trabalho ao nível que sempre nos habituou e o Cupra TCR esteve impecável.”

Para Miguel Lobo, que colocou termo a um hiato de ano e meio sem competir, foi um regresso que deixou o piloto com um sorriso no rosto, com a Pole Position e os triunfos nas Corridas 2 e 3: “Chegar aqui, na minha primeira vez em circuito com um TCR, após uma longa ausência dos traçados, ser de imediato competitivo e vencer, é indescritível. Foi um fim de semana de aprendizagem que, em termos de resultados pessoais, superou as expectativas, o que me deixa muitíssimo satisfeito. Agradeço também toda a ajuda do Rafael, que com a sua experiência me permitiu evoluir mais rapidamente”, comentou o piloto, que acrescentou: “O Cupra TCR é um carro muito interessante de pilotar e tive oportunidade de o colocar à prova em pista com modelos tecnicamente mais evoluídos, e superar inclusive alguns deles, o que originou corridas muito divertidas.”

Findo o primeiro evento da época, Miguel Lobo e Rafael Lobato deixaram ainda uma palavra de agradecimento a todos os que os acompanham: “Acreditamos que os resultados são a melhor forma de agradecer aos nossos parceiros a confiança, bem como a todos os adeptos. Por isso, estamos muito satisfeitos por podermos retribuir da melhor forma o vosso incrível apoio. Muito obrigado a todos!”