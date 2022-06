Rafael Lobato não vai competir no Circuito Internacional de Vila Real

Rafael Lobato, piloto cuja presença já se esperava no circuito citadino vila-realense, anunciou esta tarde que não irá competir no Circuito Internacional de Vila Real por falta de apoios monetários.

“Infelizmente, trago-vos as notícias que não queria dar. Neste ano de 2022, não vou competir no Circuito Internacional de Vila Real. Não consegui arranjar os apoios monetários necessários para estar presente no meu Circuito preferido”, anunciou o piloto através das redes sociais, aproveitando, ainda, para desejas “a todos os pilotos e fãs um ótimo fim de semana de corridas”, nas quais, desta vez, participará “do lado de fora”.

Fotografia de arquivo