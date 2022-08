RALI DA ÁGUA – CIM Alto Tâmega com novos troços e uma Super Especial renovada

O Rali da Água – CIM Alto Tâmega vai para a estrada nos dias 2 e 3 de setembro, percorrendo a região do Alto Tâmega. Inserido no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis, e numa organização do CAMI – Motorsport, a prova está a ser aguardada com grande expectativa, podendo vir a consagrar o novo campeão nacional de ralis.

Considerado um dos melhores a nível nacional, contando com o apoio dos municípios de Boticas, Chaves e da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, o Rali da Água – CIM Alto Tâmega tem, este ano, algumas novidades, especialmente nas provas especiais de classificação, nomeadamente a PEC Carvalhelhos/Boticas, com mais de metade do traçado totalmente novo.

A Super Especial foi também redesenhada: está mais compactada, permitindo aos milhares de aficionados que se esperam na região, que vão impulsionar o turismo local no primeiro fim-de-semana de setembro, acompanhar os pilotos mais perto das emoções que os ralis transmitem. Aguardam-se algumas surpresas no final da Super Especial, nomeadamente demonstração de outro tipo de viaturas….

Para além do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali da Água-CIM Alto Tâmega pontua também para os Campeonatos de Portugal de Ralis GT, Clássicos, Júnior, 2 Rodas Motrizes, Kia Rally Cup, FPAK Junior Team e Campeonato FPAK Promo de Ralis.

No que ao Campeonato Promo diz respeito, os concorrentes vão disputar a Super Especial antes do CPR, permitindo uma visibilidade acrescida. O CAMI – Motosport, de forma a ir ao encontro das expectativas deste Campeonato, tem previsto para os concorrentes do Promo um Pódio exclusivo, além de entrevistas e transmissões televisivas, proporcionando às equipas o retorno só possível numa prova inserida no CPR.

As inscrições decorrem a bom ritmo, esperando o CAMI – Motorsport que a lista final tenha os melhores pilotos nacionais em prova. Considerado uma referência, a nível nacional, na organização e dinamização de campeonatos FPAK, tem uma estrutura preparada e altamente motivada para, dias 2 e 3 de setembro, dar a conhecer um dos melhores ralis nacionais, repleto de história e que mostra todas as belezas da Região do Alto Tâmega. A sua localização geográfica – proximidade com Espanha – e a marca Água são mais valias que o próprio rali potência, com impacto na comunicação social regional, nacional e do país vizinho.

GC