RALI DA ÁGUA – CIM Alto Tâmega consagra Armindo Araújo campeão nacional de ralis pela sétima vez

A dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho, em Skodia Fabia Rally 2 Evo, sagrou-se campeão nacional de ralis pela sétima vez na carreira, ao ser terceiro no Rali da Água-CIM Alto Tâmega, prova ganha por Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally 2).

Armindo Araújo/Luís Ramalho concluiu a prova com o tempo de 1:01.42, terminando a 34,6 segundos do vencedor, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães. O campeão nacional de ralis de 2021, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 Rally 2), ficou em segundo lugar, a oito segundos do vencedor.

Um rali disputado até à última classificativa e que permitiu a Bruno Magalhães/Carlos Magalhães vencer com grande categoria. “Este é um rali que gosto muito e que já se tornou um talismã para a nossa equipa”, afirmou, depois de subir ao pódio.

Na hora da consagração, Armindo Araújo manifestou-se bastante satisfeito pela vitória no campeonato nacional. “Esta é uma vitória saborosa, que tenho de partilhar com muita gente. Uma palavra de elogio para a organização do CAMI-Motosport. Quando temos grande equipas e adversários de excelência é muito bom sinal”, acrescentou o piloto de Santo Tirso.

Para além de Armindo Araújo, o Rali da Água – CIM Alto Tâmega consagrou também o novo campeão nacional de 2 rodas motrizes: Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally 4).

Autarcas de Chaves e Boticas destacam projeto de excelência desenvolvido pelo CAMI-Motosport

Na hora do balanço, o presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, deixou palavras elogiosas à organização do CAMI-Motosport. “Este é um rali de grande beleza, com um crescimento sustentado. O CAMI-Motosport está de parabéns. Este é um projeto de excelência no panorama do automobilismo nacional e Chaves só pode estar orgulhosa de receber uma prova desta qualidade”.

Também o vice-presidente da Câmara Municipal de Boticas, António Augusto Pires, garantiu o total empenho da autarquia em “projetos de excelência, como é o caso do Rali da Água-CIM Alto Tâmega. Parabéns ao CAMI-Motosport, aos pilotos e apaixonados pela modalidade, permitindo um excelente fim-de-semana”.

Presidente do CAMI-Motosport garante continuidade do Rali da Água-CIM Alto Tâmega e com novidades para 2023

Considerado um dos melhores a nível nacional, contando com o apoio dos municípios de Boticas, Chaves e da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, o Rali da Água – CIM Alto Tâmega teve, este ano, algumas novidades, especialmente nas provas especiais de classificação, para além da Super Especial, em Chaves, que teve a presença de milhares de pessoas a assistir, ao vivo e através da página oficial de Facebook do CAMI-Motosport.

“Estamos na Champions, na realização de provas da rali. Estamos e estaremos cá para o ano, com uma prova ainda melhor” afirmou o presidente do CAMI-Motosport, Nuno Loureiro.