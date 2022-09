Rali da Água – CIM Alto Tâmega continua a afirmar-se e a crescer de forma sustentável

Armindo Araújo consagra-se campeão nacional de ralis pela sétima vez

“Este é um rali de grande beleza, com um crescimento sustentado, um projeto de excelência no panorama do automobilismo nacional e Chaves só pode estar orgulhosa de receber uma prova desta qualidade”. Estas foram as palavras do Presidente da autarquia flaviense, Nuno Vaz, em jeito de balanço.

O evento teve a presença de milhares de pessoas a assistir, ao vivo e através da página oficial de Facebook do CAMI-Motosport. O Presidente do CAMI-Motosport, Nuno Loureiro, garante continuidade do Rali da Água-CIM Alto Tâmega e com novidades para 2023

Considerado um dos melhores a nível nacional, contando com o apoio dos municípios de Boticas, Chaves e da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, o Rali da Água – CIM Alto Tâmega teve, este ano, algumas novidades, especialmente nas provas especiais de classificação, para além da Super Especial, em Chaves, que teve a presença de milhares de pessoas a assistir, ao vivo e através da página oficial de Facebook do CAMI-Motosport.

A dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho, em Skodia Fabia Rally 2 Evo, sagrou-se, no passado fim-de-semana, campeão nacional de ralis pela sétima vez na carreira, ao ser terceiro no Rali da Água-CIM Alto Tâmega, prova ganha por Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally 2).

GC