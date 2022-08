Rali da Água na estrada nos próximos dias 2 e 3 de setembro

O Rali da Água – CIM Alto Tâmega vai para a estrada este fim-de-semana, dias 2 e 3 de setembro, percorrendo a região do Alto Tâmega.

Uma prova, organizada pelo CAMI – Motorsport, aguardada com grande expetativa por pilotos e adeptos da modalidade, podendo vir a consagrar o novo campeão nacional de ralis.

Em termos desportivos, o Rali da Água CIM Alto Tâmega conta com a presença dos dois últimos vencedores – José Pedro Fontes/Inês Ponte e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães –, que, conjuntamente com os campeões nacionais Ricardo Teodósio/José Teixeira e pilotos com a valia das duplas Pedro Meireles/Pedro Alves e Paulo Meireles/Marcos Gonçalves e do regressado Bernardo Sousa, acompanhado por Vítor Calado, prometem dar espetáculo nas estradas da região do Alto Tâmega.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, garante que “o Rali da Água – Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega é já uma das maiores referências do desporto motorizado na nossa região, contribuindo para catapultar o turismo e a economia deste território do interior do país”, fazendo votos “para que a edição de 2022 seja uma prova memorável e motivo de ainda mais visitas ao concelho de Boticas e ao Alto Tâmega, aproveitando o que de melhor há e se faz nesta região”.

Considerado um dos melhores a nível nacional, contando com o apoio dos municípios de Boticas, de Chaves e da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, o Rali da Água – CIM Alto Tâmega promove a região. A sua localização geográfica – proximidade com Espanha – e a marca Água são mais-valias que o próprio rali potencia, com grande impacto a nível regional, nacional e internacional.

GC CM Boticas