Rali de Mesão Frio apresentou novidades nas Portas do Douro

A 27 e 28 de agosto, o Rali Município de Mesão Frio promete voltar a combinar os belíssimos cenários do Alto Douro Vinhateiro, património mundial da Humanidade, com as emoções dos ralis.

Apresentação oficial da 11.ª edição da prova decorreu esta quarta-feira, na Biblioteca Municipal de Mesão Frio.

Com mais de uma década de história, o Rali de Mesão Frio já se converteu numa das mais carismáticas provas do calendário nacional, pela beleza natural dos troços de asfalto, delineados nos cenários património mundial da UNESCO, e pela típica hospitalidade das gentes durienses.

O Município de Mesão Frio e o Clube Automóvel da Régua reforçam a parceria iniciada em 2012 e, nos próximos dias 27 e 28 de agosto, vão organizar uma prova composta por oito classificativas de asfalto, pontuável para o Campeonato Start Norte de Ralis, Desafio Kumho Portugal e Troféu Team Baia.

O rali começa oficialmente com uma classificativa noturna no sábado (dia 27), o troço de Mesão Frio – Santo André (5,7 kms), a partir das 21h10. Depois da especial, e à semelhança de anos anteriores, adeptos e equipas poderão juntar-se à famosa Festa Branca, que este ano vai animar a idílica Praia Fluvial do Rio Teixeira, com bar e um concerto ao vivo da banda One Vision – Tributo a Queen, seguido pela atuação do DJ Carlos Maia.

No domingo, o percurso da prova inclui mais sete classificativas, com duplas passagens pelas especiais do Sopé do Marão (7,10 kms), uma das novidades deste ano, Valcôvo (9,78 kms), outra secção nova, Barqueiros (6,85 kms) e uma passagem pelo troço de Oliveira (5,33 kms), que perfaz o percurso de 58 quilómetros cronometrados.

Paulo Silva, o presidente do Município de Mesão Frio, destacou o papel do rali como plataforma de promoção das potencialidades do concelho e da região do Douro Vinhateiro.

“Estes eventos só fazem sentido numa tendência de crescimento”, afirmou Paulo Silva. “O nosso produto é o acolhimento, é o vinho, é a gastronomia, são as pessoas. O rali insere-se nesta lógica de promoção do nosso produto, do nosso território. É muito recompensador ver equipas e famílias inteiras a regressarem a Mesão Frio, ano após ano, inclusive depois para as vindimas. Este ano, quisemos introduzir uma novidade no local da Festa Branca, que é outro motivo de interesse para quem vem ao rali e para os residentes. A Praia Fluvial do Rio Teixeira é um cenário idílico, onde teremos música ao vivo, comida e bebida. Tenho a certeza que será mais uma grande festa no nosso concelho”, referiu o presidente da autarquia.

Manuel António Sousa, presidente do Clube Automóvel da Régua, começou por agradecer “aos dois executivos da Câmara Municipal de Mesão Frio com quem trabalhámos neste rali desde 2012. Foi o apoio do Município, desde a primeira hora, que nos permitiu fazer crescer a prova de forma sustentada, sempre com algumas inovações, como é o caso deste ano. Teremos uma nova classificativa no Sopé do Marão, desafiante, um verdadeiro troço de serra, e também uma parte nova na classificativa de Valcôvo, com os vinhedos e o Rio Douro em fundo. A nossa grande aposta continua a ser a segurança. Mais uma vez, pedimos a toda a população do concelho e aos visitantes que cumpram as regras da organização e das autoridades, para que voltemos a ter mais um grande Rali de Mesão Frio”, apontou Manuel António Sousa.

Pedro Barros, atual diretor da FPAK e ex-piloto que conhece bem a região duriense, também destacou a envolvência do Rali de Mesão Frio. “Este rali tem um enorme potencial. Tem todas as condições para evoluir e crescer, desde que consiga reunir todos os agentes que têm interesse nesta região. Tem uma localização fantástica, está integrado no Douro, com estradas muito bonitas e todas as condições para que os adeptos dos ralis venham a Mesão Frio e saiam daqui com vontade de voltar. Nota-se que há aqui pessoas que gostam de ralis, de desporto automóvel. O Clube Automóvel da Régua, se tiver meios, pode ter a ambição de trazer a prova para outro patamar”, concluiu o responsável da FPAK.

Acompanhe todas as novidades do 11.º Rali Município de Mesão Frio nas páginas oficiais do Município de Mesão Frio e do Clube Automóvel da Régua no Facebook.

GC CM Mesão Frio