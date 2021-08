Rali de Mesão Frio assinalou 10.º aniversário com vitória de Adruzilo Lopes

Durante o fim de semana de 28 e 29 de agosto, foi para a estrada o tão expectante Rali Município de Mesão Frio, organizado pelo Clube Automóvel da Régua, com o apoio da Câmara Municipal de Mesão Frio. A 10.ª edição ficou assinalada pela vitória do consagrado piloto, Adruzilo Lopes, em dupla com Paulo Silva, ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo IX, que conquistou a sua terceira vitória no Campeonato de Portugal de Ralis, da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Quem também disputou esta edição competitiva, foi o Presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira, ao comando de um Honda Civic Type R, navegado por Gonçalo Carvalho, tendo terminando em 4.º à geral, em 1.º lugar da sua classe e melhor piloto concelhio.

O desafiante Rali Município de Mesão Frio foi pontuável para o 4.º Desafio Kumho Portugal, nas suas vertentes Asfalto/Norte, disputado numa extensão de 121,98 kms, dos quais 61,98 foram em provas especiais de classificação e 60 em ligações. A 10.ª edição contou com algumas novidades, sobretudo no troço de Barqueiros, com duas novas chicanes a meio do percurso, para além de uma zona, que anteriormente era apenas realizada na especial noturna.

Mais rápida nas últimas quatro especiais, a dupla Tiago Almeida/Bruno Azevedo (Mitsubishi Mirage) conquistou o 2.º lugar e a dupla Augusto Costa/Susana Silva (Peugeot 208 R2), completou o pódio. Pedro Silva, num Peugeot 208 R.2 impôs a sua lei na Divisão 1, cabendo a Miguel Carvalho, num 206 GTi Sochaux, igual mérito na Divisão 2. No programa oficial do Rali Município de Mesão Frio houve, ainda, uma prova extra, com triunfo para Carlos Martins/Jorge Carvalho (Citroen C2 Rally 2).

As equipas terminaram a tarde de domingo na Avenida Conselheiro Alpoim, com uma singela homenagem, por parte do Clube Automóvel da Régua, ao Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, o grande impulsionador desta prova desportiva de elevada qualidade, que este ano assinala uma década e à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio. O Vice-Presidente, Paulo Silva e o Presidente do Clube Automóvel da Régua, Manuel António Sousa, procederam à entrega dos prémios às equipas vencedoras.

À imagem de anos transatos, o evento contou com o apoio das Juntas de Freguesia do Concelho e da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio.