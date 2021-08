Rali Município de Mesão Frio com novos desafios na 10.ª edição

A prova organizada pelo Clube Automóvel da Régua e que conta com o apoio do Município de Mesão Frio, leva mais uma vez a emoção às desafiantes estradas do Alto Vinhateiro, para a disputa de uma prova que já ganhou tradição no desporto automóvel nortenho e nacional, prometendo farta competição nas Portas do Douro.

O final do mês de agosto vai ser de grandes emoções nas típicas encostas durienses, com a disputa da edição 2021 do Rali Município de Mesão Frio, que para além de pontuar para o Campeonato Norte da especialidade, conta igualmente para os Desafios Kumho Asfalto e Kumho Norte.

O Rali Município de Mesão Frio concentrará sobre si as atenções a 28 e 29 de agosto, prometendo neste seu 10.º aniversário algumas novidades, nomeadamente no troço de Barqueiros, que conta com duas novas chicanes a meio do percurso, para além de uma zona nova, que anteriormente era realizada na especial noturna, terminando do Miradouro do Imaginário. Estas alterações acrescentam assim mais quilometragem à extensão da prova que decorrerá sob égide do cronómetro.

No total o rali terá uma extensão de 121,98 quilómetros, dos quais 61,98 são em provas especiais de classificação e 60 em ligações.

No ano passado o Rali Município de Mesão Frio foi presenteado, uma vez mais, com a participação de alguns dos ‘atores’ do Campeonato de Portugal da especialidade, como Pedro Almeida e João Barros, que venceram a prova no CNR e no Grupo X5, respetivamente, testemunhando a excelente qualidade do evento bem como a boa organização. A ideia, em 2021, é dar seguimento a esse bom trabalho, sendo de esperar, com é habitual, uma lista de inscritos rica em qualidade e quantidade, seja na competição principal do CNR e do Desafio Kumho, seja na já habitual prova extra, que terá menos uma especial de classificação no seu programa.

Como é natural, e dado o atual contexto pandémico, a organização, em conjunto com as autoridades, coloca em prática um protocolo sanitário rigoroso. Que, entre outras medidas, exige a apresentação de certificado de vacinação, ou a realização de teste ou apresentação de teste negativo a Covid-19 realizado menos de 72 horas antes da prova a todos os participantes e envolvidos no Rali.

O controlo do parque de assistência será feito mediante credenciais e cada equipa terá direito a oito pessoas naquela área.