Rally de Portugal atraiu multidão a Mondim de Basto

No passado sábado, dia 21 de maio, centenas de espectadores juntaram-se em Mondim de Basto para assistirem à classificativa entre Mondim e Amarante, do mítico Vodafone Rally de Portugal.

A Zona de Espetáculo ZE 29 de Paradança revelou-se o cenário perfeito para desfrutar de uma jornada de convívio e de emoção proporcionado pelas duas passagens, aceleradas e ruidosas, dos motores em competição.

Os serviços municipais criaram as melhores condições para os espectadores acederem à Zona de Espetáculo, tendo sinalizado o percurso pedonal e o percurso para veículos 4X4, bem como procedido à limpeza da área envolvente.

O investimento feito pela Câmara Municipal para trazer o Rally de Portugal a Mondim de Basto é encarado pela autarquia como um importante meio de promoção turística do concelho e de dinamização da economia local, pela energia que cria no dia do evento, mas também nas semanas anteriores, com a deslocação das equipas para a realização de testes nos troços do concelho.