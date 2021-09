Rally Serras de Fafe e Felgueiras passa por Boticas

Boticas faz este ano parte integrante do Rally Serras de Fafe e Felgueiras, prova organizada pelo Demoporto (Clube de Desportos Motorizados do Porto) e pontuável para o Campeonato Europeu de Ralis.

Sexta prova do calendário europeu da temporada 2021, e também pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis, realiza-se nos dias 2 e 3 de outubro, sendo que Boticas receberá a 4ª e 8ª PEC’s (Provas Especial de Classificação), ambas no dia 2 de outubro (sábado), disputadas num troço de terra de 15,2 Kms de extensão, que liga a Granja ao Sr. do Monte e ao Sr. dos Milagres (Sapelos), com início às 11h45 e às 17h40, respectivamente. Na Central de Camionagem estará localizado um parque de Reabastecimento (fechado ao público).