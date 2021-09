Rampa de Boticas a 18 e 19 de setembro

É já no próximo fim de semana, dias 18 e 19 de setembro, que se realiza a Rampa de Boticas, prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Pela segunda vez este ano, o Miradouro de Seirrãos será palco de um fantástico espetáculo de velocidade, com os melhores pilotos nacionais a lutarem por um lugar no pódio.

Espera-se que a última e decisiva prova da competição seja mais uma excelente oportunidade para promover o Concelho de Boticas e as suas caraterísticas ímpares para a prática desta modalidade.

De forma a divulgar a Rampa de Boticas, o carro (Seat Cupra TCR) do piloto transmontano Joaquim Teixeira, está em exposição até quinta-feira (dia 16 de setembro), no Posto de Turismo do Alto Tâmega, em Chaves, ponto de passagem de muitos dos visitantes da região.

De referir que o evento desportivo, organizado pelo Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, com o apoio do Município de Boticas, contará ainda para o Campeonato Portugal de Clássicos Montanha (CPCM), Campeonato Portugal Legends Montanha (CPLM), Taça Portugal de Montanha 1300 (TPM 1300), Taça Portugal de Montanha Clássicos 1300 (TPCM 1300), Taça de Portugal Kartcross de Montanha (TPKM), Taça de Portugal Monolugares de Montanha (TPMM) e para a Rampa de Boticas/Regional.