Rampa de Boticas na estrada este fim de semana

Realiza-se neste fim de semana, dias 8 e 9 de maio, mais uma edição da Rampa Internacional de Boticas, prova pontuável para o Campeonato Europeu de Montanha e Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Dois dias dedicados inteiramente à prática do desporto automóvel, com os melhores pilotos europeus a competirem na fantástica subida até ao Miradouro de Seirrãos, numa iniciativa que se espera que venha a catapultar o Concelho de Boticas e a região no panorama internacional do automobilismo.

Apesar de todas as limitações associadas ao atual contexto pandémico, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, acredita que “esta será uma excelente oportunidade para se divulgar este território com caraterísticas orográficas ideais para a prática de desportos de velocidade”.

“É com enorme prazer que recebemos pela primeira vez uma prova internacional de automobilismo na nossa terra, um objetivo pelo qual temos vindo a lutar nos últimos anos e que agora se concretiza, fruto da excelente organização das edições anteriores da rampa”, acrescentou o autarca.

O evento desportivo, organizado pelo Clube de Desportos Motorizados do Porto (Demoporto) e pelo Município de Boticas, com o apoio da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e da Federação Internacional do Automóvel (FIA), contará com a participação de cerca de setenta pilotos oriundos de vários países da Europa.