No âmbito da realização das obras de requalificação de Arruamentos e Meios Mecânicos de Elevação, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, a Câmara Municipal informa que a rampa do Calvário irá, temporariamente, reabrir ao trânsito nos dois sentidos no próximo dia 1 de julho até à receção e montagem da estrutura metálica do passadiço, data em que será novamente encerrada por motivos de segurança na execução dos trabalhos.