Rampa do Calvário volta a ser interrompida devido a trabalhos de pavimentação

A Câmara Municipal de Vila Real informa que, a partir do próximo dia 1 de agosto, a rampa do Calvário vai ser interrompida ao trânsito de modo a ser possível a realização dos trabalhos de pavimentação do Arruamento.

Como tal, apresentam-se as seguintes alterações de trânsito:

1. Interromper totalmente o trânsito na Rampa do Calvário, entre o Pioledo e a Avenida Almeida Lucena.

2. Introdução dos dois sentidos de circulação na rua Belisário Augusto e na travessa do Carmo.

3. Proibir o estacionamento de um dos lados da Travessa do Carmo.

4. Permitir a circulação dos veículos de emergência no Largo de São Pedro, entre a rua Belisário Augusto e a Rua da Boavista.

Os condicionamentos supra citados terão a duração de 3 semanas e estão sujeitos a ajustes e possíveis pequenas alterações de trânsito no decorrer dos mesmos.

A autarquia pede, mais uma vez, a melhor compreensão e o respeito da sinalização temporária colocada no local.