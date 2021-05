Rampa Internacional de Boticas condiciona o trânsito no fim-de-semana

No âmbito da realização da Rampa Internacional de Boticas, prova pontuável para o Campeonato Europeu de Montanha, no decorrer deste fim-de-semana (dias 8 e 9 de maio), o trânsito automóvel estará interdito ou condicionado em algumas vias do concelho e artérias no Centro da Vila.

Assim, entre as 7h45 e as 19h30 de sábado e as 7h45 e 18h00 de domingo a estrada de acesso ao Miradouro de Seirrãos, bem com o CM 1038, de ligação de Torneiros à N312 (Carreira da Lebre) estarão interditas à circulação. Já a M530, que liga Boticas a Mosteirão, estará cortada ao trânsito no mesmo período de tempo, junto à Zona Empresarial do Padrão (EURONETE).

Condicionada estará também a Variante de Boticas, aberta ao trânsito apenas numa das faixas (com circulação automóvel alternada, controlada pela GNR).

Interdito estará também o acesso à zona de estacionamento da Central de Camionagem, bem como a circulação automóvel na travessa do Município (entre os edifícios da Câmara Municipal e da Central de Camionagem) estando os referidos espaços, como se demonstra na imagem anexa, destinados ao parqueamento das viaturas afetas à competição e organização.

Solicita-se a maior compreensão a todos os munícipes, bem como o respeito pelos locais destinados a estacionamento automóvel, devendo preferencialmente ser utilizado o Largo de Nossa Senhora de Livração e zonas envolventes para estacionamento de viaturas.