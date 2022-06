Rancho Folclórico da Tentação de Lugares apadrinhado pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Sanfins do Douro

Foi no passado domingo dia 26 de Julho que o rancho folclórico da Tentação de Ludares recebeu o apadrinhamento de outro grupo de folclore, o rancho folclórico e Etnográfico de Sanfins do Douro. Foi um dia em grande que contou com uma cerimónia de apadrinhamento na igreja de Ludares presidida pelo Senhor Padre Coutinho.

Terminada a cerimónia, decorreu o desfile Etnográfico e de seguida ao festival de folclore que contou com os seguintes grupos: Rancho folclorico da Tentação de Ludares; Rancho Folclórico de Sanfins do Douro; Rancho folclórico ” O Plátano ” de Alijó e o Rancho Regional de Paredes -Porto.

Contou ainda com a presença de um grupo de bombos e para encerrar a tarde contou com a animação musical ” O Garçon”.

No final, houve um lanche convívio para toda a população de porco no espeto.

Foi um dia muito importante para o rancho folclorico da Tentação de ludares e o presidente do rancho lino correia agradece a todas as pessoas envolvidas no evento. Prometemos manter as nossas tradições e os nossos usos e costumes e levar o nome da nossa aldeia mais longe. Pois afinal Ludares é a terra dos Doutores.

Lino Correia