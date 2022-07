Rancho Folclórico de Beça participou em atividades culturais em Gond-Pontouvre

No âmbito do protocolo de geminação existente entre os Municípios de Boticas e de Gond-Pontouvre (França), o Rancho Folclórico de Beça participou em diversas atividades culturais, inseridas no “1.º Fim de Semana Português” que se realizou de 1 a 3 de julho, na vila francesa.

O grupo representou o Concelho de Boticas no Encontro de Concertinas, no XV Festival de Folclore e na Feira Franco-Portuguesa, onde também marcou presença a Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense que deu a conhecer o que de melhor há e se faz no Concelho, através de uma mostra de produtos locais, nomeadamente fumeiro, mel, Vinho dos Mortos, Bola de Carne, Bolo Real Barrosão, pão de centeio, doces, entre outros, assim como algumas peças de artesanato.

A iniciativa foi organizada pela Associação Estrelas de Gond-Pontouvre, com o apoio da Câmara Municipal de Gond-Pontouvre e do Comité de Geminação de Gond-Pontouvre.