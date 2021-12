Reaberta faixa de rodagem da Avenida do regime de Infantaria nº 13

A Câmara Municipal de Vila Real informa que, desde o dia 23 de dezembro, está reaberta a faixa de rodagem da Avenida do regime de Infantaria nº 13 (RI13), no sentido sul-norte, entre a Rotunda do Quartel e o Nó Norte do IP4.

Por questões de segurança, apenas será reaberta uma das duas vias de circulação do sentido sul-norte, visto que os passeios e a zona do antigo acesso ao Continente ainda se encontram por concluir.

No sentido norte-sul, entre o nó norte do IP4 e o Quartel, serão restabelecidas as duas vias de circulação, tal como existiam antes das obras. Estas alterações irão vigorar no período entre o dia 23 de dezembro de 2021 e 10 de janeiro de 2022.

Assim sendo, solicita-se a todos os utilizadores dessas vias (peões e automobilistas) para darem especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto vigorar esta alteração de trânsito.