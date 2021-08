Reabertura ao trânsito da Avenida Carvalho Araújo, em Vila Real

Devido às obras de reabilitação da Avenida Carvalho Araújo houve necessidade de, durante algum tempo, condicionar a circulação rodoviária nessa artéria, bem como na transição entre a Av. 1º de Maio e a rua Miguel Torga. A partir da próxima quarta-feira,, dia 11 de agosto, grande parte desses constrangimentos deixarão de existir, procedendo-se à abertura normal do trânsito nessas artérias.

Assim sendo, apela-se aos senhores automobilistas para a necessidade de cumprirem as regras do código da estrada, nomeadamente no que respeita à existência de vias de coexistência, que apelam à circulação em velocidade reduzida, face à presença de peões e à proibição do estacionamento, exceto nos locais autorizados.

A implementação das novas medidas de circulação e estacionamento nessas artérias contará com a colaboração ativa da Polícia de Segurança Pública.

Informa-se ainda que o acesso automóvel ao Hospital da Luz será feito através do sentido sul/norte da Rua Marechal Teixeira Rebelo e do sentido poente/nascente da Travessa de S. Domingos, com saída para a rua Miguel Torga.”