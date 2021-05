Reabertura da Rampa do Calvário em Vila Real

No seguimento das obras de requalificação de Arruamentos e Meios Mecânicos de Elevação, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, a Câmara Municipal informou que a rampa do Calvário irá reabrir ao trânsito o sentido descendente, entre a rua de Santo António e a avenida Almeida Lucena, no próximo dia 3 de maio.

O sentido ascendente da rua irá manter-se encerrado de modo a ser possível a continuação dos trabalhos junto ao muro da Igreja do Calvário com a segurança que é exigida.

Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.