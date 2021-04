Reabertura do Teatro Municipal de Vila Real

O Teatro Municipal de Vila Real reabriu as suas portas ao público. Nesta primeira fase da reabertura estará em funcionamento a receção e serão visitáveis a Sala de Exposições e o Museu do Som e da Imagem.

Na Sala de Exposições está patente uma exposição/instalação de fotografia de Vasco Rafael Carvalho, sob o título “Asphalt Sonata”.

No Museu do Som e da Imagem, além da coleção permanente, pode ser vista a exposição temporária “Vila Real pela objetiva de Filipe Borges Júnior”.

O Teatro e as exposições estarão abertos das 14h00 às 20h00, de segunda a sexta-feira. O atendimento telefónico ao público é feito no mesmo horário.

As visitas ao Teatro Municipal respeitarão as regras de etiqueta respiratória (com utilização de máscara), higiene pessoal e distanciamento social recomendadas pela DGS.