Reabertura dos centros de convívio em Ribeira de Pena

No dia 10 de novembro, realizou-se, no Auditório Municipal, a cerimónia de reabertura dos Centros de Convívio de Ribeira de Pena, após quase dois anos encerrados devido à covid-19.

O Município de Ribeira de Pena, em parceria com as Juntas de Freguesia e a Adripóio, asseguram o funcionamento de doze centros de convívio no concelho, sediados em Agunchos, Alvadia, Canedo, Cerva, Balteiro, Bragadas, Daivões, Limões, Salvador, Santa Eulália, Santa Marinha e Santo Aleixo de Além Tâmega.

No seu discurso, o Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, João Noronha, salientou o impacto que este projeto tem na promoção de um envelhecimento ativo e a confraternização que proporciona entre os Ribeirapeneses oriundos dos diferentes pontos do concelho, principalmente após estes dois anos de ausência dos centros de convívio, que veio a intensificar isolamento social e a solidão.

Salientou também que todos participantes devem manter presente que ainda não é tempo para relaxarmos na atenção e vigilância face ao risco de contágio pela covid-19.

Este ano as atividades existentes são as sessões de ginástica, alfabetização, trabalhos manuais, pintura a óleo, massagens, manicure, saúde e psicologia. Todas as atividades vão ser realizadas de acordo com as recomendações da DGS.

Fonte: Município de Ribeira de Pena