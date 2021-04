Reabilitação da Escola S. Pedro concluída e inaugurada pelo Primeiro-ministro

A reabilitação da Escola Secundária de S. Pedro, recentemente concluída, foi inaugurada oficialmente no passado dia 7 de abril, numa cerimónia que contou com a presença do Primeiro Ministro António Costa e do Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues.

A obra, que resulta de um investimento de 4,5 milhões de euros, traz uma das escolas mais antigas e emblemáticas da cidade de Vila Real ao século XXI, dotando as instalações, há muito ultrapassadas, de valências que a preparam para ser uma referência na educação, sem desvirtuar a sua integridade e configuração originais. O presidente da autarquia Rui Santos manifestou-se visivelmente satisfeito pela conversão daquela que chama de “a minha escola” numa construção moderna, dinâmica e capaz de oferecer as melhores condições aos alunos, professores e funcionários, enquanto aproveita para assinalar que esta é apenas uma das muitas intervenções em escolas, provando que a educação é uma prioridade do executivo municipal.

O ministro da educação Tiago Brandão Rodrigues parabenizou o esforço de todos os envolvidos no processo e destacou este bom exemplo, de entre tantos espalhados pelo país, como prova de que a descentralização de poderes é um sucesso e que a política de proximidade é de facto mais eficaz.

O primeiro ministro deixou rasgados elogios às comunidades escolares do nosso país e fez votos de que todos os alunos possam voltar ao ensino presencial sem restrições, deixando promessas de mais investimento na educação, especialmente num momento de crise com este.