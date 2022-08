Reativação do incêndio de Vila Real mobiliza seis meios aéreos

O incêndio no concelho de Vila Real, com início na zona da Samardã, que durante a noite passada estava em fase de resolução, reativou-se pelas 10h30 da manhã desta terça-feira. O incêndio teve início no domingo, na encosta do Marão, numa zona de mato.

Fonte da Câmara Municipal de Vila Real confirmou que o reacendimento na zona do Alvão é forte, mas que o vento é favorável e os meios no terreno estão a ser reposicionados.

No local, estão mobilizados 332 operacionais, 98 meios terrestres e seis meios aéreos .

Notícia atualizada às 11h30