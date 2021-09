Receção à Comunidade Educativa Vila-realense e Jornadas da Educação marcadas para dia 7 de setembro

A receção à Comunidade Educativa Vila-realense realiza-se no dia 7 de setembro, na Avenida Carvalho Araújo, numa sessão que será também marcada pela homenagem aos professores jubilados e pela realização das Jornadas da Educação.

Um momento musical, pelo Conservatório Regional de Música de Vila Real, dará início às atividades previstas para o período da manhã, onde se destacam as palestras de Maria de Lurdes Rabaça e de Carlos Neto, subordinadas às temáticas “Os princípios das Cidades Educadoras” e “A urgência de brincar e ser ativo”, respetivamente.

À tarde os trabalhos continuam no Museu da Vila Velha com a participação do Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, João Miguel dos Santos Gonçalves. O Presidente da Câmara fará a sessão de encerramento, a que se seguirá um momento musical pela Banda de Música de Mateus.

Estas iniciativas têm como objetivo proporcionar um encontro informal entre todos os docentes (educadores e professores) que, no presente ano letivo, irão exercer funções nos jardins-de-infância e escolas da rede pública dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas do concelho de Vila Real, ao mesmo tempo que promovem o debate e a reflexão crítica sobre temáticas relacionadas com a educação.