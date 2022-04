Receção oficial ao Rotary Club de Ovar no Peso da Régua

Decorreu esta manhã, no Auditório Municipal do Peso da Régua, a receção oficial ao Rotary Club de Ovar, uma cerimónia promovida pela Câmara Municipal, em parceria com o Rotary Club da Régua. Este encontro entre os dois Clubes geminados vinca as relações histórico-culturais existentes entre Peso da Régua e Ovar, dois territórios definidos pela coragem das suas gentes.

José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal, deu as boas-vindas, sublinhando a importância das relações mantidas entre Peso da Régua e Ovar, reforçadas pelo trabalho de colaboração mantidos entre os dois clubes rotários. A terminar, o Presidente da Câmara Municipal deixou-lhes o convite para que voltem, na esperança de que sempre que o façam, o façam com o sentimento de voltar a casa.