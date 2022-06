“Receitas com sabor e saúde”: promoção da alimentação saudável junto dos estudantes

No passado dia 6 de junho realizou-se, na Residência de Estudantes do Município de Vila Real, um Workshop promovido pelas estagiárias da secção de Nutrição da Divisão de Educação, Desporto, e Juventude, Adriana Rodrigues e Mariana Matias. O Workshop “Receitas com sabor e saúde” possibilitou unir a nutrição ao sabor. Para tal, foram confecionadas quatro receitas com a ajuda dos estudantes da residência. No final da confeção todos foram convidados a sentar-se à mesa para degustação das receitas.

A atividade teve como objetivo promover, junto dos estudantes, a adoção de uma alimentação saudável e ainda dotá-los de competências técnicas para a preparação e confeção de receitas saudáveis, que vão de encontro às suas preferências alimentares, visto que nesta faixa-etária existe um aumento da autonomia e independência, o que parece encontrar-se associado ao incremento de comportamentos alimentares inadequados, ao contrário do que seria desejável.

O Workshop revelou-se um verdadeiro sucesso dada a elevada adesão e motivação por parte da população-alvo, que certamente saiu mais rica em conhecimentos para a adoção de escolhas alimentares mais saudáveis e nutritivas.