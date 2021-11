Recital de Ana Deus e Alexandre Soares no Espaço Miguel Torga

No passado Sábado 30 de outubro, teve lugar no Espaço Miguel Torga, em Sabrosa, o recital de Ana Deus e Alexandre Soares, antigos elementos dos Três Tristes Tigres e GNR respetivamente, acompanhados pela harpista Eleonor Picas, juntos brindaram o público presente com um espetáculo surpreendente.

Canções sem grandes artifícios, compostas pelos dois artistas, nas quais Ana Deus não se limita a cantar, mas interpretar as palavras escritas. Alexandre Soares não toca apenas, mas explora e experimenta os efeitos da guitarra.

Este espetáculo estava inserido no projeto “Palavras Cruzadas”, um ciclo de programação em rede desenvolvido em parceria pelos municípios de Vila Real, Sabrosa e Bragança e a Fundação da Casa de Mateus