Recolha de biorresíduos vai avançar em Vila Real

No passado mês de outubro, Vila Real estava pronta para iniciar o processo de recolha de Biorresíduos. Até esse momento, o Município de Vila Real havia desencadeado todos os processos legalmente exigidos e avançado com a aquisição dos materiais necessários para promover a recolha e separação deste tipo de resíduos, valorizando-os e evitando a sua deposição em aterro.

Infelizmente, na reunião de Câmara Municipal em que esse processo deveria ter sido aprovado, a oposição do PSD decidiu lançar suspeitas alegando falta de transparência, apesar de toda a justificação técnica, jurídica e procedimental apresentada. Através desse comportamento, obrigou a que fosse retirado o ponto da Ordem de Trabalhos dessa reunião e a sua posterior submissão a concurso público.

Hoje, dia 29 de dezembro, após o término do concurso público, foi finalmente aprovada a Estratégia Municipal para a Recolha e Valorização de Biorresíduos, exatamente nos mesmos moldes e com os mesmos valores que haviam sido levados a reunião pelo Executivo Municipal, no passado mês de outubro. Assim, todas as possíveis consequências deste atraso são da exclusiva responsabilidade política dos Srs. Vereadores do PSD, não tendo existido qualquer benefício para os Vila-realenses da sua manobra de distração.

Reitera-se, assim, que se rejeitam as contínuas suspeitas, porque infundadas, como agora claramente se comprovou, sobre a correção, clareza e total transparência nos processos que o Executivo Municipal desenvolve.

Brevemente será retomada a comunicação de toda a informação sobre Estratégia Municipal para a Recolha e Valorização de Biorresíduos e do envolvimento de todos os Vila-realenses neste programa.

GC CM