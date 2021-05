Recolha de Coruja do Mato juvenil em Santa Marta de Penaguião

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através Núcleo de Proteção Ambiental de Peso da Régua, no dia 17 de maio, procedeu à recolha de uma ave juvenil, Coruja do Mato (Strix aluco), por a mesma ter sido encontrada por um residente, na localidade de Vila Nova, concelho de Santa Marta de Penaguião.

A referida ave aparentava estar saudável, bem nutrida e sem sinais de ferimentos, tendo sido entregue no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, para tratamento e posterior libertação no meio natural.