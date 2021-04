Recuperação de bicicleta furtada em Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, ontem, dia 6 de abril, identificou um homem de 44 anos por furto e recuperou uma bicicleta furtada, no concelho de Vila Real.

No seguimento de uma investigação por furto de uma bicicleta, ocorrido no mês de fevereiro, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que permitiram localizar o autor do furto e intercetar o mesmo em flagrante quando circulava na bicicleta furtada.

O suspeito foi identificado, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Real.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Vila Real.