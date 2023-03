Rede de Embaixadores Alumni vai marcar 37º aniversário da UTAD

Amanhã, dia 22 de março, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) celebra o seu 37º aniversário, com o lançamento oficial da Rede de Embaixadores Alumni UTAD. A partir das 15h, a comunidade académica e as entidades civis, militares e religiosas de Vila Real reúnem-se na Aula Magna para assistir à sessão solene.

A abertura será feita pelo reitor da UTAD, Emídio Gomes, a que se seguirá a intervenção do presidente da AAUTAD, Diogo Machado. Durante a cerimónia, vão ser entregues prémios e bolsas de mérito escolar e científico, bem como diplomas de louvor aos colaboradores que cumpriram 20 anos ao serviço da UTAD.

Depois da intervenção da representante do Pessoal Não Docente e Não Investigador da UTAD, Lília Macieirinha, será a vez do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, proferir a Oração de Sapiência intitulada “As Universidades e o Desenvolvimento Regional”.

Antes do encerramento da sessão comemorativa do 37º aniversário, por Cristina Azevedo, do Conselho Geral da UTAD, será apresentada a Rede de Embaixadores Alumni, que contribuirá para a afirmação da UTAD como um destino universitário cada vez mais global.

GC UTAD