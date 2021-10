Rede de fibra ótica reforçada no concelho de Alijó

A dstelecom está a reforçar a sua rede de fibra ótica no concelho Alijó, com vista a levar banda larga a mais três mil famílias, garantindo assim que cerca de 92% da população esteja ligada à autoestrada digital até ao final do ano.

Em outubro haverá cerca de 2.000 novas casas cobertas com acesso à rede de fibra ótica da dstelecom em Pegarinhos, na União de Freguesias de Pópulo e Ribalonga, em Vila Chã, Vila Verde e Vilar de Maçada. Até ao final do ano, as restantes casas ficarão disponíveis em Favaios, Santra Eugénia e na União das freguesias de Carlão e Amieiro.

Com este reforço, haverá mais alijoenses em condições de poder contratar serviços de telecomunicações com mais velocidade, maior largura de banda, melhor cobertura e maior qualidade.