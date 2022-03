Rede de Percursos Pedestres do Município de Sabrosa foi apresentada

O Município de Sabrosa apresentou ontem a sua rede de percursos pedestres e inaugurou o Centro de Apoio ao Pedestrianismo, localizado na Antiga Escola Primária de Paços.

No momento da inauguração foram apresentados os quatro trilhos, espalhados pelo concelho, que compõem a rede de percursos pedestres pelo concelho de Sabrosa, todos homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, em formato de Pequena Rotas, nomeadamente: PR2 SBR- Trilho do Castro de Sabrosa, com uma distância de 6.8 km; PR3 SBR- Trilho do Volfrâmio de 10.9km; PR4 SBR- Trilho Vinhateiro de Provesende com 6.4km e PR5 SBR- Trilho nos Passos de Torga com 11.4 km. A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, presente no evento, destacou que “esta é uma forte aposta do Município de Sabrosa na valorização da paisagem e do património existente, valorizando de forma decisiva a promoção do desporto de natureza ao mesmo tempo que turisticamente estamos a criar mais pontos atrativos para a visita ao concelho de Sabrosa, oferecendo de forma “natural” muito do que melhor temos, entre a serra e o rio, valorizando o nosso património histórico/cultural, também em pleno Alto Douro Vinhateiro”.

O evento ficou ainda marcado pela realização de uma caminhada por um dos trilhos apresentados, o trilho “Nos passos de Torga”, que, com início em São Martinho de Anta, continuou em direção à Sepultura da Arcã, onde se destacaram os vestígios da ocupação medieval, passou pela Mamoa 1 de Madorras, que é uma marca histórica do período megalítico em Sabrosa, e continuou em direção à aldeia de Garganta, passando pela Necrópole das Touças, onde as sepulturas se enquadram na Alta Idade Média, e pelo Santuário de Nossa Senhora da Azinheira, dando oportunidade aos cerca de 150 participantes na mesma de apreciar belas paisagens, e algum do mais belo património que nos rodeia e caracteriza.

O projeto “Trilhos de Sabrosa” foi proposto pela Câmara Municipal de Sabrosa e teve enquadramento no Programa de Renovação de Aldeias, da Medida 10 LEADER, operação 10.2.1.6 Renovação de Aldeias com candidatura aprovada e financiada a 80% num investimento total de 90 208.75 Euros.